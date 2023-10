In Czernowitz kam es zu einer Gasexplosion, bei der zwei Menschen verletzt wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Czernowitz gab es eine Gasexplosion in einem Haus, zwei Menschen wurden verletzt. Dies wurde am 30. Oktober von der Abteilung des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen im Gebiet Czernowitz gemeldet.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Vorfall am Montag in einem Wohnhaus mit acht Wohnungen ereignete.

Im Erdgeschoss kam es zu einem Gasaustritt, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

„Die Rettungskräfte, die am Tatort eintrafen, evakuierten die Verletzten und übergaben sie an medizinisches Personal. Der Zustand der Verletzten ist von mittlerer Schwere. Nach der Erstversorgung wurden sie in eine medizinische Einrichtung eingeliefert“, teilte der staatliche Rettungsdienst mit.

Nach vorläufigen Informationen war die Ursache der Explosion ein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften des Gasversorgungssystems der Ofenheizung.