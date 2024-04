Der dänische Botschafter hat sich zur Verlegung von F-16 Flugzeugen in die Ukraine geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

F-16-Flugzeuge werden diesen Sommer aus Dänemark in die Ukraine kommen. Die Piloten und Bodenteams bereiten sich auf den Einsatz der Kampfflugzeuge vor. Das sagte der dänische Botschafter in Kiew, Ole Egberg Mikkelsen, im Interview mit RBC-Ukraine.

„Ich bin mit den technischen Details nicht sehr vertraut, aber ich kann meine Ministerpräsidentin zitieren, die kürzlich in der Ukraine war, in Lwiw, ihr wurde dieselbe Frage gestellt und sie sagte, dass die Flugzeuge diesen Sommer ankommen werden. In welchem Monat – das hat sie nicht gesagt“, sagte der Botschafter.

Der Diplomat wies auf die Komplexität dieser Angelegenheit hin, denn es geht nicht nur um die Flugzeuge, sie sind nur eine Komponente. Neben ihnen gibt es ein ganzes System von Unterstützung, Wartung, Bodenpersonal, das die Einsatzfähigkeit des Flugzeugs überwacht.

Er sagte, dass die Piloten und das Bodenpersonal sehr begierig darauf sind, die Flugzeuge zu nutzen.

„Ich bin also optimistisch, ich bin sicher, dass sie bald ankommen und hoffentlich bald einsatzbereit sein werden“, fügte der Botschafter hinzu.