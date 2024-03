Dagger flogen nach Lwiwshchyna und eine kritische Infrastruktureinrichtung wurde beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei der Abwehr des russischen Angriffs in der vergangenen Nacht und am Morgen wurden elf Drohnen über der Region Lwiw abgeschossen, während zwei Raketen vom Typ Dagger nicht abgeschossen werden konnten. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Maxym Kozitsky am 29. März.

Ihm zufolge haben die Trümmer der feindlichen Waffen eine kritische Infrastruktureinrichtung in der Region beschädigt. Es gab keine Toten und Verletzten.

„Die lebenserhaltenden Systeme der Region Lemberg arbeiten normal“, so Kozitsky.

