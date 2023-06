Danilow schloss nicht aus, dass Lukaschenka in den Aufstand in Russland verwickelt sein könnte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der selbsternannte belarussische Präsident Alexander Lukaschenko könnte in den Aufstand in Russland verwickelt sein. Dies sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Olexij Danilow, am Samstag, den 24. Juni, während eines TV-Marathons von United News.

Danilow wies darauf hin, dass die Truppen des privaten Militärunternehmens Wagner recht schnell in Russland vorrückten und Prigoschin beinahe Moskau erreicht hätte, um Putin aufzufordern, Schoigu und Gerasimow zu entlassen. Alles änderte sich jedoch, als Lukaschenko intervenierte.

Danilow stellte fest, dass Lukaschenko „ein sehr gerissener und prinzipienloser Mann“ sei.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates fügte hinzu, man wisse nicht, wie sich Lukaschenko in Zukunft verhalten werde.

„Ich schließe nicht aus, dass er genau diese Rebellion anführt und den Wagneristen hilft… In Belarus ist nicht alles so einfach“, sagte Danilow.

Darüber hinaus räumt Danilow ein, dass der Gründer des privaten Militärunternehmens Wagner, Jewgeni Prigoschin, zwangsläufig Komplizen im Kreml hat.

„Er trifft keine unabhängigen Entscheidungen, er bewegt sich nicht unabhängig in Prozessen“, so der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Gründer des russischen privaten Militärunternehmens Wagner Prigoschin am 23. Juni das russische Militär beschuldigte, die hinteren Stellungen seiner Söldner angegriffen zu haben, was zum Tod zahlreicher Kämpfer führte. Anschließend ging er „nach Moskau“ und eroberte Rostow und Woronesch. Nach Gesprächen mit Lukaschenko beschloss Prigoschin jedoch, seinen Aufstand zu beenden, und stoppte die Bewegung seiner Söldnerkolonnen in Richtung der russischen Hauptstadt.

Der russische Präsident Wladimir Putin reagierte auf den Aufstand, indem er „Verrat“ erklärte und den russischen Streitkräften befahl, Prigoschins Meuterei zu beenden.