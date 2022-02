Danilow: Wir sehen keine Gefahr einer russischen Invasion

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bis heute sehen die ukrainischen Behörden keine Anzeichen für eine groß angelegte Militäroperation Russlands gegen die Ukraine. Dies sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates (National Security and Defence Council) Olexij Danilow am Donnerstag, den 17. Februar, in der Talkshow Right to Power.

„Wenn wir von einer groß angelegten Operation gegen unseren Staat sprechen, sehen wir so etwas nicht“, sagte der Leiter der Agentur.

Die Eskalation in der Ostukraine bezeichnete er jedoch als „dreiste Provokation“.

„Der heutige Tag war eine mutige und massive Provokation. Was war das Ziel? Sie wollen uns zu einer starken militärischen Reaktion zwingen, um uns zu beschuldigen, dass wir angeblich an dem beteiligt sind, was sie heute auf unserem Territorium sehen wollen“, präzisierte Danilow und fügte hinzu, dass Kiew diesen Provokationen nicht nachgeben dürfe…