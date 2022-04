Danilow sprach über die Versuche, Selenskyj zu töten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den ersten Tagen des Krieges gab es eine Reihe von Schießereien vor dem Büro des Präsidenten, wobei der Präsident das Hauptziel war. Dies sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, in einem Interview mit der BBC, das am Donnerstag, den 14. April, veröffentlicht wurde.

„Der Plan war ganz einfach und kühn: zunächst einmal die Zerstörung des Präsidenten unseres Landes. Das war ihr Hauptanliegen“, sagte Danilow und fügte hinzu, dass es mehrere Versuche gegeben habe, dies zu erreichen.

„In den ersten Tagen gab es viele Schießereien (in der Nähe des Präsidialamtes – d. Red.). Ich möchte nicht über die Zahl der Menschen sprechen, die in den ersten Tagen von den DRGs, die sich in dem Gebiet aufhielten, umgebracht wurden. Sie waren hier. Glauben Sie nicht, dass sie unvorbereitet waren. Es gab ein Netzwerk, viele Dinge wurden ausgearbeitet. Aber ich bin sowohl der Präsidentengarde als auch der UGO, die das Regierungsviertel hielt und hält, und allen unseren Militärs dankbar“, sagte Danilow.

Er sagte auch, dass die Person, die die Marionettenregierung im Falle einer Übernahme Kiews durch die Russen leiten soll, bereits feststehe. Danilow nannte keine genauen Namen, deutete aber an, dass es sich um Personen mit großen Schultergurten handeln sollte.

Gleichzeitig fügte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates hinzu, dass es sich definitiv nicht um Medwedtschuk, Janukowytsch, Murajew und Zarjow handelt…