Danilow wies auf einen gefährlichen Trend unter den Ukrainern hin

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der Befürworter von Friedensgesprächen in der Ukraine nimmt zu, was nach einem Jahr Krieg mit Russland als ziemlich gefährlicher Trend angesehen werden kann. Das sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Olexij Danilow am Donnerstag, den 9. März, in der Sendung „Talk Great Lwiw“.

Er wies darauf hin, dass es der Feind ist, der versucht, unser Land zu Verhandlungen zu bewegen, und dass eines der Ziele des heutigen massiven Raketenbeschusses auf die Ukraine genau ein solcher Versuch war.

„Ich habe einer Person aus der Region Lwiw zugehört, die sagte, dass Verhandlungen notwendig sind, wir müssen uns hinsetzen und verhandeln. Man darf nicht vergessen, dass es immer mehr von diesen Leuten gibt und immer mehr. Es ist eine sehr gefährliche Tendenz, wenn sogar Leute aus der Westukraine anfangen, über solche Dinge zu reden“, sagte Danilow.

Zuvor hatte Olexij Danilow gesagt, es werde kein Minsk-3…