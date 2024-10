DeepState: Feind nimmt ein weiteres Dorf in der Region Donezk ein und rückt in der Region Charkiw vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 20. Oktober hat der Feind das Dorf Zhelanne Druve im Bezirk Pokrovsk in der Region Donezk besetzt.

Quelle: DeepState Details: Russische Truppen rückten auch in Vyshneve, Bezirk Isjum, Region Charkiw, Hirnyk, Region Donezk, bei Olhivka, Region Kursk, und Lyubymivka, Region Kursk, vor.

