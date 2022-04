Bei dem Krieg in der Region Sumy sind rund 200 Menschen getötet worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Rund 200 Menschen seien bei den Kämpfen in der Region Suchumi ums Leben gekommen, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy, Dmytro Zhywicki, laut DW.

Gleichzeitig werden weiterhin die Leichen der Getöteten entdeckt und die Verwundeten sterben in den Krankenhäusern.

„Leider steigt die Zahl der Opfer täglich. Wir finden mehr und mehr Leichen. Die Leichen, die jetzt gefunden werden, weisen Folterspuren auf, sind an Händen und Füßen gefesselt und wurden mit Kopfschüssen gefoltert“, so der Gouverneur.

Ihm zufolge sprengten sich mehrere Personen auf den Bahren und Minen in die Luft, die von den Insassen nach der Befreiung des Gebiets zurückgelassen worden waren.

Nach Angaben von Schiwizkij gab es bis zum 6. April 118 zivile Opfer. „Hohe Verluste unter den Militärs. Mehr als 70 Soldaten wurden in einer Militäreinheit in Ochtyrka getötet, wo eine Luftbombe abgeworfen wurde. Wir finden auch immer mehr Leichen unter den Trümmern, und die Menschen sterben im Krankenhaus an ihren Verletzungen“, sagte er.

Der OVA-Leiter sagte auch, dass die Eindringlinge in Trostyanets in den ersten Tagen der Besatzung die Fahrzeuge des Ritualdienstes zerschossen und den Anwohnern verboten, die Leichen der Getöteten zu bestatten. „Und es gab viele Verwundete in der Stadt, die nicht behandelt wurden. Diese Menschen wurden direkt in ihren Höfen oder Gemüsegärten begraben. Die Einheimischen konnten nur wenige Menschen auf Friedhöfen bestatten“, sagt der OVA-Leiter.

Darüber hinaus habe es Fälle gegeben, in denen die Besatzer Menschen aus ihren Häusern geholt, Bewohner mit Panzern direkt in ihren Autos zerquetscht, humanitäre Hilfe beschossen und Brandgeschosse auf Häuser und Krankenhäuser abgefeuert hätten.

„In Konotop zum Beispiel sind nur noch 10 % der Fenster erhalten. Die russischen Nichtmenschen schossen auf alles, was sich ihnen in den Weg stellte. Die Menschen hatten Angst, in ihren Häusern zu sein, sie flohen in Gemüsegärten, versteckten sich in Silagegruben und Sümpfen“, so Schiwizki.

Wir möchten darauf hinweisen, dass der Generalstab erst gestern offiziell die Befreiung der Region Sumy von den russischen Truppen bekannt gegeben hat…