Demonstranten stürmten das Territoriale Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Kovel - Massenmedien

Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net

Nach Angaben der Massenmedien waren die Demonstranten verärgert über das Vorgehen der Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung, die mehrere Männer festhielten und in dem Gebäude festsetzten.

Am Abend des Samstag, den 3. August, kam es in der Stadt Kovel in der Region Wolhynien zu Protesten in der Nähe der örtlichen Zweigstelle des Territorialen Zentrums für Personalbeschaffung und soziale Unterstützung. Nach Angaben der lokalen Publikation VSN war der Grund dafür die Inhaftierung mehrerer junger Männer.

Unter Berufung auf Augenzeugen schreibt die Publikation, dass Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Personal und soziale Unterstützung die Jungs an der Straßensperre von Shatsk anhielten und sie zum Territorialen Zentrum für Personal und soziale Unterstützung brachten.

„Den Jungs wurden ihre Telefone und Autoschlüssel abgenommen. Empörte Menschen veranstalteten eine Kundgebung vor dem Gebäude des territorialen Zentrums für Beschaffung und soziale Unterstützung“, heißt es in dem Bericht.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Inhaftierten später freigelassen wurden, aber die Proteste gingen weiter.

Zahlreiche Videos vom Schauplatz der Ereignisse, die am Nachmittag begannen und am späten Abend fortgesetzt wurden, erschienen in den sozialen Netzwerken.