Ein desillusionierter „Russische Welt“-Lugansker Volksrepublik“-Schütze wurde in der Nähe des Gebiets der Operation der Vereinten Streitkräfte festgenommen

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein kampfmüder und von der „russischen Welt“ desillusionierter Bewaffneter der „Lugansker Volksrepublik“ wurde in der Nähe der Kontaktlinie im Gebiet der Operation „Vereinte Streitkräfte“ in der Nähe des Dorfes Katerynivka in der Region Luhansk festgenommen. Er war vor den Terroristen in das ukrainisch kontrollierte Gebiet geflohen. Dies teilte der Pressedienst des SBU mit.

„Beamte des Sonderdienstes haben festgestellt, dass sich ein Bewohner des Bezirks Popasnya nach Verbüßung einer Haftstrafe im Jahr 2016 Separatisten angeschlossen hat. In der nach Platow benannten terroristischen Vereinigung. Er trug den Spitznamen Malek und war als Schütze, Scharfschütze und Granatwerfer tätig. Er nahm an Kampfhandlungen gegen die Kräfte der Anti-Terror-Operation/United Force Operation teil. Insbesondere zielte er mit Granatwerfern auf gepanzerte Fahrzeuge der Operation Vereinte Kräfte in der Nähe von Novoalexandrivka und Troitskoye im Bezirk Popasnya in der Region Luhansk“, heißt es in dem Bericht.

Für seinen „Dienst“ wurde der Mann mit dem Abzeichen der illegalen Militärformation „Guards“ und einem Gedenkabzeichen „Soldier of Glory“ ausgezeichnet.

Der Separatist erklärte seine Flucht mit der Kriegsmüdigkeit und dem Wunsch, seine Frau und Kinder zu sehen.

Der Eindringling ist festgenommen worden. Er wurde wegen des Verdachts auf Begehung einer Straftat nach Artikel 260 Teil 2 des Strafgesetzbuchs der Ukraine (Bildung von paramilitärischen oder bewaffneten Formationen, die nicht gesetzlich vorgesehen sind) angezeigt. Es wurde ein Antrag auf Untersuchungshaft bei einem Gericht eingereicht.

Dem Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe von bis zu acht Jahren.