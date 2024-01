Details des Angriffs auf den Bunker auf der Krim sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Netz sind Einzelheiten zu den Verlusten der russischen Angreifer infolge der Angriffe der Streitkräfte der Ukraine auf den Gefechtsstand auf der Krim aufgetaucht. Dies heißt es am Sonntag, den 7. Januar, in der Nachricht des Überwachungsprojekts Krimwind in Telegam.

Das soziale Netzwerk stellt fest, dass am 4. Januar ein Präzisionsschlag durch eine ukrainische Rakete mindestens 13 hochrangige Eindringlinge ausgeschaltet hat.

„Nach unserer Quelle, im Bunker des Kommandopostens in Yukharina Gully Sewastopol getötet mindestens 13 Menschen, die Beerdigung wird am Dienstag und Freitag statt“, liest die Nachricht.

Der ISW weist darauf hin, dass die Streitkräfte der Ukraine eine mehrtägige Kampagne zur Bekämpfung russischer Militäreinrichtungen auf der vorübergehend besetzten Krim durchführen und bereits mehrere Ziele in verschiedenen Gebieten der Halbinsel erfolgreich angegriffen haben. Ukrainische Raketen und Drohnen haben das russische Luftabwehrsystem auf der besetzten Krim durchdrungen und einige der beabsichtigten Ziele erfolgreich getroffen.