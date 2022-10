Deutschland hat die Lieferung von 100 Panzern für die ukrainischen Streitkräfte genehmigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Deutschland hat zusätzliche Waffenlieferungen für die ukrainischen Streitkräfte angekündigt und insbesondere die Lieferung von 100 Panzern aus Griechenland und der Slowakei zugesagt. Diese Ankündigung machte die deutsche Verteidigungsministerin Christina Lambrecht laut CNN am Samstag, den 8. Oktober, während ihres Besuchs bei den in Litauen stationierten deutschen Truppen.

Sie versprach, dass die Ukraine ein Luftabwehrsystem IRIS-T und insgesamt 100 Panzer aus Griechenland und der Slowakei erhalten werde.

Darüber hinaus sagte Lambrecht, dass die NAto-Länder an der Stärkung ihrer Verteidigung arbeiten müssen.

„Wir leben in ernsten Zeiten, und in solchen Zeiten ist es auch wichtig zu wissen, wo wir Lücken in der Verteidigung haben. Die Luftverteidigung ist ein solcher Bereich, in dem dringender Handlungsbedarf besteht“, sagte sie.

Die Ministerin fügte hinzu, dass Deutschland angesichts der erhöhten Sicherheitsbedrohung auch eine neue Panzergrenadierbrigade aufstellen wird, die im Bedarfsfall schnell nach Litauen verlegt werden kann.