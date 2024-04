In diesem Jahr wird Kanada der Ukraine ein Darlehen zu Vorzugsbedingungen in Höhe von mehr als 300 Millionen Dollar gewähren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

In diesem Jahr wird die kanadische Regierung der Ukraine ein weiteres konzessionäres Darlehen in Höhe von 400 Millionen CAD (ca. 307 Millionen USD) gewähren.

Die kanadische Regierung wird der Ukraine in diesem Jahr ein weiteres Darlehen zu Vorzugsbedingungen in Höhe von 400 Mio. CAD (ca. 307 Mio. USD) gewähren.

Dies geht aus dem Entwurf des kanadischen Staatshaushalts hervor, der dem Parlament des Landes am Vortag vorgelegt wurde, berichtet Ukrinform.

„Der Haushalt für 2024 kündigt die Absicht Kanadas an, der Ukraine im Jahr 2024 ein Darlehen in Höhe von 2,4 Milliarden USD zu gewähren, von denen 2 Milliarden USD bereits am 20. März über das Sonderverwaltungskonto des IWF überwiesen wurden, um die Fähigkeit der ukrainischen Regierung zu gewährleisten, ihren Bürgern weiterhin Dienstleistungen zu erbringen“, heißt es in dem Dokument.

Darüber hinaus wird Kanada über fünf Jahre hinweg 137,2 Millionen Euro an die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung überweisen, die für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden sollen.