Diyah startet Beta-Test des єOsel-Programms

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ministerium für digitale Transformation startet Beta-Test des єOsel-Programms für erschwingliche Kredite in der Diyah-App. Das kündigt der Minister für digitale Transformation Michail Fedorow an.

„Wenn Sie schon einmal versucht haben, eine Hypothek zu bekommen, wissen Sie, dass das ein ziemlich komplizierter Prozess ist. Wir haben es auf die Schaltfläche „Loslegen“ im Dienst єOselya im Diya-Menü der Dienste vereinfacht. Dann werden Ihre Daten automatisch aus den Registern gezogen. Sie senden einen Antrag an eine oder mehrere Banken und warten auf die Entscheidung über die Gewährung des Kredits“, – schrieb der Minister.

Es wird berichtet, dass das Programm es Ihnen ermöglichen wird, Wohnungen zu Vorzugszinsen zu kaufen. In der ersten Phase können Militärangehörige, die unter Vertrag stehen, Verteidiger der Ukraine, Beamte der Strafverfolgungsbehörden und ihre Familien, Ärzte, Lehrer, Wissenschaftler, die im öffentlichen und kommunalen Sektor tätig sind, ein Darlehen für Wohnraum zu 3 % aufnehmen.

Ab Januar 2023 soll das Programm auf andere Kategorien ausgeweitet werden. Sie werden ein Darlehen zu 7 % erhalten können. Die vollständige Liste der Kategorien finden Sie unter dem Link.

„Wenn Sie sich für das Programm qualifizieren, nehmen Sie an der Prüfung єOsel in Diyi teil. Der Antrag wird ein echtes Verfahren durchlaufen, und die Entscheidungen der Banken werden echt sein“, so Fedorov.