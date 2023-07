Dmytro Kuleba ist an einem Coronavirus erkrankt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba ist an COVID-19 erkrankt. Dies teilte der Pressedienst des Außenministeriums mit und informierte über die Verhandlungen mit dem Leiter des kroatischen Außenministeriums Gordon Grlić Radman.

„Die Gespräche und die Pressekonferenz in Kiew fanden in einem hybriden Format statt. Dmitry Kuleba nahm im Online-Modus teil, da er sich nach einem positiven Test auf COVID-19 in Selbstisolation befindet“, heißt es in der Mitteilung.