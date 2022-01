Im Donbass verging eine 24-stündige Periode ohne Beschuss

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden herrschte im Donbass Ruhe. Dies teilte das Pressezentrum des Hauptquartiers der Vereinten Streitkräfte am Sonntag, den 16. Januar, in einer Morgenbesprechung mit.

„In den vergangenen 24 Stunden, am 15. Januar, und bis heute Morgen um 7 Uhr wurden keine Verstöße gegen die Waffenstillstandsregelung durch die russischen Besatzungstruppen festgestellt“, heißt es in dem Bericht.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Streitkräfte der Ukraine die Situation weiterhin kontrollieren und Aufgaben zur Abwehr und Abschreckung der bewaffneten Aggression Russlands durchführen.