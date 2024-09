DRGs der Russen versuchen, in Wuhledar einzubrechen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Etwa 100 Menschen befinden sich noch in der Stadt, die sich weigern, sie zu verlassen, so die regionale Militärverwaltung.

Einzelne feindliche Sabotage- und Aufklärungsgruppen versuchen, nach Wuhledar durchzubrechen, aber die russischen Truppen selbst sind nicht in der Stadt. Dies erklärte der Chef der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Wadim Filaschkin, am Mittwoch, den 25. September, in der Sendung „TV-Marathon“.

„Der Feind versucht, unsere Verteidigungslinie dort zu durchbrechen, aber unsere Verteidiger tun alles Mögliche und Unmögliche. Wir haben eine große Menge feindlicher Ausrüstung verbrannt, aber leider hat der Feind einen Vorsprung. Etwa 100 Menschen sind noch in der Stadt, die sich weigern, sie zu verlassen“, sagte er.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung wies darauf hin, dass es sehr schwierig ist, den Menschen in Wuhledar humanitäre Hilfe zukommen zu lassen, da der Feind in alle Richtungen schießt.

Filashkin stellte fest, dass sich noch keine Invasoren in der Nähe der Stadt befinden, aber einzelne russische DRGs kommen herein, die Soldaten der Streitkräfte der Ukraine schlagen diese Gruppen nieder.

„Die Stadt ist nicht eingenommen und wir hoffen, dass sie es auch nicht wird“, fügte er hinzu.