​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 17. Dezember haben ukrainische Drohnen einen Militärflugplatz in Morozovsk in der russischen Region Rostow angegriffen. Dies berichtet RBC-Ukraine unter Berufung auf eine Quelle in den Spezialdiensten.

Es wurde ein Treffer auf das Objekt verzeichnet.

„Was die russischen Medien berichten, dass angeblich alle Drohnen abgeschossen wurden, ist nicht wahr. Es gab zumindest einen Volltreffer auf dem Militärflugplatz. Es gibt Zerstörungen. Andere Folgen werden gerade geklärt“, betonte die Quelle.

Er fügte außerdem hinzu, dass die Zahl der in der Russischen Föderation freigesetzten unbemannten Flugzeuge der Wahrheit sehr nahe kommt.

Nach Angaben von RBC-Ukraine wurde die Operation von der Hauptdirektion des Geheimdienstes des Verteidigungsministeriums organisiert.

Inzwischen sind angeblich Fotos von den Folgen des Drohnenangriffs auf den Flugplatz von Morozovsk im Internet aufgetaucht. Laut Telegram-Kanälen wurde das Su-34-Flugzeug beschädigt.

Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass die Luftverteidigung des Landes in der Nacht und am Sonntagmorgen angeblich einen Angriff von 35 „ukrainischen“ Drohnen auf Einrichtungen in drei Regionen eingestellt hat.