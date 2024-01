Drohnen der Hauptdirektion des Geheimdienstes und des Sicherheitsdienstes der Ukraine haben Russland angegriffen - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum Sonntag haben ukrainische Kampfdrohnen eine Reihe erfolgreicher Angriffe auf das Territorium Russlands durchgeführt. Dies berichtet die Ukrajinska Prawda unter Berufung auf Quellen in den Sicherheitsdiensten.

Insbesondere sollen Drohnen der Hauptdirektion für Aufklärung (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums russische Militäreinrichtungen in Smolensk, Tula und Orel angegriffen haben.

„Die Routinearbeit der Hauptdirektion des Geheimdienstes ist im Gange“, so der Gesprächspartner.

Gleichzeitig führte der ukrainische Sicherheitsdienst über Nacht einen Sondereinsatz am Seeterminal im russischen Ust-Luga in der Region Leningrad durch, wo Treibstoff für die russischen Truppen verarbeitet wird.

„Infolge von Drohnenangriffen brach dort ein Großbrand aus, die Russen führten eine Evakuierung der Mitarbeiter durch“, heißt es in der Meldung.

Erinnern Sie sich daran, dass am Samstag am späten Abend über Explosionen in Tula sowie in den Regionen Orel und Smolensk in Russland berichtet wurde. Das russische Verteidigungsministerium sprach von der angeblichen Zerstörung von flugzeugartigen Drohnen. In den russischen sozialen Medien war jedoch von einem wahrscheinlichen Anschlag auf das Rüstungsunternehmen Shcheglovsky Valu die Rede, das Pantsir-S SAMs und andere militärische Ausrüstung herstellt. Auf dem Gelände brach ein großes Feuer aus. Später brach auch im Hafen von Ust-Luga in der Region Leningrad ein Großbrand aus. Dort waren zuvor Drohnengeräusche zu hören, gefolgt von Explosionen.