Drohnenangriff auf Kyjwshchyna: Details sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Infolge herabfallender Drohnentrümmer in einem der Bezirke geriet eine Grasfläche in Brand.

Das russische Militär hat am Nachmittag des 14. Juni die Region Kiew mit Drohnen angegriffen. Infolge herabfallender Trümmerteile kam es zu einem Brand. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Ruslan Kravchenko in Telegram.

„Schon am Morgen wurde in der Region ein Luftalarm ausgerufen. Raketengefahr wechselte sich mit Angriffen von Kampfdrohnen ab“, schrieb er.

Laut Kravchenko arbeiteten Flugabwehrkräfte in der Region Kiew, die von feindlichen Drohnen zerstört wurden. Infolge von herabfallenden Trümmern kam es in einem der Bezirke zu einem Brand des Grasdecks. Um 17:45 Uhr war das Feuer gelöscht.

Es gab keine Treffer auf Wohnhäuser oder kritische Infrastruktur. Es gab keine Todesopfer.

Wir möchten daran erinnern, dass am 14. Juni in der Ukraine viermal ein groß angelegter Luftalarm ausgerufen wurde. In der Nacht hat die russische Armee einen massiven Angriff auf das Territorium der Ukraine gestartet. Die Luftabwehrkräfte schossen sieben russische Raketen und 17 Kampfdrohnen ab.

Seit dem dritten Tag wird in Kiew-Tschyna ein Feuer gelöscht, das durch herabfallende Trümmer von abgeschossenen Raketen während des Angriffs auf die Region in der Nacht zum 12. Juni verursacht wurde.