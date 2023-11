DTEK hat 24.000 von russischem Beschuss betroffene Familien wieder mit Licht versorgt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden haben die Spezialisten von DTEK den Bewohnern von 18 Gemeinden in den Regionen Donezk und Odessa, die von russischem Beschuss betroffen waren, wieder Licht gegeben. Mehr als 24 Tausend Familien sind wieder mit Strom versorgt. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Sonntag, den 19. November mit.

So ist es den Spezialisten von DTEK Donezkiye Power Grids gelungen, im Laufe des Tages die Stromversorgung für 22.487 Familien im Donbass wiederherzustellen.

In der Region Odessa haben die Stromtechniker 2.101 Familien in sechs Siedlungen der Region wieder mit Licht versorgt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass etwa 1.000 Notfallbrigaden der DTEK-Energieunternehmen am Vorabend des Winters in einen verstärkten Arbeitsmodus übergegangen sind.