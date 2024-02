DTEK hat 713.000 vom Beschuss durch die Raschisten betroffene Verbraucher wieder mit Strom versorgt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im ersten Monat des Jahres 2024 haben die Reparatur- und Wiederherstellungsteams von DTEK Networks die Stromversorgung von 713.000 Verbrauchern wiederhergestellt, die infolge des Beschusses durch die Raschisten in den Regionen Kiew, Kiew, Donezk, Odessa und Dnipropetrowsk ohne Strom geblieben waren. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Montag, den 5. Februar mit.

Im Januar wurde die Stromversorgung für 284 Tausend Haushalte in der Hauptstadt und 185 Tausend in der Region Kiew wiederhergestellt. In der Region Donezk wurden Reparaturen für 214 Tausend Verbraucher durchgeführt, in der Region Dnipropetrowsk – für 28 Tausend. Darüber hinaus wurden im letzten Monat aufgrund von Beschuss die Netze in der Region Odessa beschädigt – dort wurde die Stromversorgung für 82 Familien wiederhergestellt.

„Unsere Aufgabe ist es, die Bewohner und die kritische Infrastruktur unter den Bedingungen des regelmäßigen Beschusses so weit wie möglich mit Licht zu versorgen“, sagte Olexander Fomenko, CEO von DTEK Networks, und fügte hinzu, dass einige Verbraucher aufgrund des regelmäßigen Beschusses bereits Dutzende Male das Licht zurückbekommen haben.

Zur Erinnerung: Einen Monat zuvor haben die Reparaturteams von DTEK die Stromversorgung von 463.000 Verbrauchern wiederhergestellt, die aufgrund des russischen Beschusses ohne Strom waren.