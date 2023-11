DTEK hat 900 Notfall-Energiebrigaden in ein verstärktes Arbeitsregime versetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

DTEK hat 914 Notfallbrigaden von Energiearbeitern von DTEK Grids OSR in den Regionen Kiew, Kiew, Odessa, Dnipropetrowsk und Donezk in ein verstärktes Arbeitsregime vor dem Winter versetzt, so der Pressedienst des Unternehmens.

„Jede Notfallbrigade von Energietechnikern umfasst 2 bis 5 Spezialisten. Sie sind mit der notwendigen Spezialausrüstung ausgestattet: Autoaufzüge, mobile Elektrolabore, Erdbewegungsgeräte usw.“, heißt es in der Erklärung.

DTEK fügte hinzu, dass es 105,6 Mio. Hrywnja für die Bildung eines zusätzlichen Notvorrats an Ausrüstung für Notfallmannschaften bereitgestellt hat, um im Falle von schlechtem Wetter oder feindlichen Angriffen schnell wieder Licht zu den Kunden zu bringen.

„Darüber hinaus haben die Energietechniker einen Algorithmus für die gegenseitige Unterstützung ausgearbeitet – im Bedarfsfall können sich die Spezialisten der verschiedenen Betreiber des Verteilungssystems von DTEK Grid gegenseitig helfen und das Licht in den Häusern der Kunden schnell wiederherstellen“, so das Unternehmen.

Laut Olexander Fomenko, CEO von DTEK Networks, hat das Unternehmen in den letzten 10 Monaten im Rahmen seines Reparatur- und Investitionsprogramms 1.700 Umspannwerke und Verteilerpunkte, 4.115 km Freileitungen und etwa 6.000 Kabelleitungen repariert oder modernisiert.