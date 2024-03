DTEK meldet die Inbetriebnahme von vier neuen Kohleflözen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Bergleute von DTEK Energy haben im Februar 2024 4 Kohleflöze in Betrieb genommen, berichtete der Pressedienst des Unternehmens am Mittwoch, den 13. März.

Es wird darauf hingewiesen, dass dank der harten Arbeit der Bergleute eine der Strebanlagen früher als geplant in Betrieb genommen werden konnte und insgesamt 6 neue Strebanlagen seit Anfang des Jahres in Betrieb genommen wurden.

Laut Ildar Saleev, CEO von DTEK Energy, sind die neuen Strebanlagen eine Garantie für einen zuverlässigen Betrieb der Wärmeerzeugung während des gesamten Jahres.

„Diesen Winter haben wir vor allem dank der gut koordinierten, frühzeitigen und intensiven Vorbereitung aller Beteiligten – Maschinenbauer, Bergleute und Energietechniker – bestanden. Wir legen bereits jetzt ein zuverlässiges Fundament für den nächsten Winter. Neue Tagebaue sind eine Garantie für eine stabile Kohleproduktion und damit für einen zuverlässigen Betrieb der Wärmeerzeugung während des ganzen Jahres, insbesondere während der Verbrauchsspitzen und der bevorstehenden Heizsaison“, sagte er.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass im vergangenen Jahr 26 neue Kohleflöze in Betrieb genommen wurden und sich die Investitionen in den ukrainischen Kohlebergbau auf etwa 7 Mrd. Hrywnja beliefen (fast doppelt so viel wie im Jahr 2022).