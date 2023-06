DTEK-Stromtechniker haben die Stromversorgung von 58.000 Familien wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der vergangenen Woche haben Reparaturteams die Stromversorgung von 58.000 Familien in 84 Gemeinden in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk wiederhergestellt. Dies berichtete das Unternehmen DTEK am Montag, den 19. Juni.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Siedlungen in diesen Regionen aufgrund der Angriffe der russischen Aggressoren regelmäßig ohne Licht bleiben. Die Energietechniker nehmen den Betrieb der Energieanlagen unter erhöhten Risiken wieder auf.

Im Laufe der Woche haben sie mehr als 36 Tausend Familien im Donbass und mehr als 21 Tausend Familien im Gebiet Dnipropetrowsk wieder mit Licht versorgt.

„Die Hauptaufgabe unserer Spezialisten besteht darin, die Ukrainer unter den Bedingungen erhöhter Risiken so weit wie möglich mit Licht zu versorgen“, sagte Alexander Fomenko, Generaldirektor von DTEK Network.

Er fügte hinzu, dass die Stromversorgung in einigen an das Kriegsgebiet angrenzenden Ortschaften bereits dutzende Male wiederhergestellt wurde.