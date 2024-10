Durch den Beschuss wurden die Gleise zwischen Mykolajiw und Cherson beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Reparaturteams sind bereits zu Wiederherstellungsarbeiten aufgebrochen. Die Passagiere werden mit Bussen nach Cherson gebracht.

Im Zusammenhang mit dem feindlichen Beschuss wurde der Bahnverkehr auf dem Abschnitt zwischen Mykolajiw und Cherson beschädigt. Dies berichtete der Pressedienst von Ukrsalisnyzja am Donnerstag, den 24. Oktober.

„Der Zugverkehr nach Cherson wird in Mykolajiw unterbrochen. Die Beförderung der Passagiere nach Cherson wird mit Bussen durchgeführt. Alle 78 unserer Fahrgäste nach Cherson werden mit dem größtmöglichen Komfort an ihr Ziel gebracht“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Reparaturmannschaften der Bahn bereits zu Wiederherstellungsarbeiten aufgebrochen sind. Mit dem Rückflug plant Ukrsalisnyzja, den Bahnverkehr wieder aufzunehmen.

Wir erinnern daran, dass das russische Militär am 22. Oktober eine Haltestelle der öffentlichen Verkehrsmittel in Cherson beschossen hat, wobei eine Frau verletzt wurde.