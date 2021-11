Dutzende von Autos blieben an einem Bahnübergang in Kiew stecken, während ein betrunkener Bahnarbeiter schlief

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nähe von Kiew, an einem Bahnübergang in der alten Boyarka, konnten Dutzende von Autos eine halbe Stunde lang nicht weiterfahren. Der Grund dafür war, dass ein Bahnarbeiter, der für die Schranke zuständig war, eingeschlafen war. Dies berichtete Kiew Operative am Samstag, den 20. November.

„30 Minuten lang standen zehn Autos auf dem Bahnübergang in der alten Boyarka, es gab keinen Bahnverkehr. Patience schnappte über, ging zur Kabine des Bahnarbeiters und stellte fest, dass er betrunken war und gerade eingeschlafen war. „Ukrsalisnyzja, können Sie etwas gegen diese Kreuzung tun?“, heißt es in der Nachricht.

Achten Sie auf unflätige Sprache. 18

Die Fahrer haben die Polizei der Region Kiew über den Vorfall informiert, da der „Schrankenwärter“ die Schranke beim nächsten Mal möglicherweise nicht rechtzeitig schließt.

