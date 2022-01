Dutzende von LNG-Tankern sind auf dem Weg von den USA nach Europa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mehr als 20 LNG-Tanker sind auf dem Weg nach Europa, berichtete das Wall Street Journal am Freitag, den 28. Januar.

Es wird darauf hingewiesen, dass 33 weitere Schiffe demselben Kurs folgen können.

Nach Angaben der Zeitung haben die US-Behörden in den letzten Tagen eine Reihe von Gesprächen geführt, um Käufer in Südkorea, Japan und anderen Ländern, die ihre Lieferungen bereits bezahlt haben, davon zu überzeugen, dass die USA die Lieferungen nach Europa umleiten dürfen.

Berichten zufolge plant die EU auch, mit Katar und Aserbaidschan über LNG-Lieferungen zu verhandeln.

In einer gemeinsamen Erklärung von US-Präsident Joe Biden und der Leiterin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen heißt es, dass die USA und die EU daran arbeiten, regelmäßige Gaslieferungen nach Europa zu gewährleisten.

„Die USA und die EU arbeiten gemeinsam daran, regelmäßige, ausreichende und rechtzeitige Erdgaslieferungen in die EU aus verschiedenen Quellen in der ganzen Welt sicherzustellen, um Unterbrechungen zu vermeiden, die sich aus einem künftigen russischen Einmarsch in der Ukraine ergeben könnten“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die USA bereits heute der größte Lieferant von Flüssigerdgas in die EU sind…