Der ehemalige Militärkommandant Borysau sagte vor Gericht, dass er "sterben könnte"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ehemalige Leiter des regionalen territorialen Zentrums für Besatzung und soziale Unterstützung in Odessa, Jewhen Borysau, beklagte sich während einer Gerichtsverhandlung über seinen Gesundheitszustand nach zahlreichen Verletzungen. Er behauptet auch, dass er „sterben könnte“. Dies geht aus einem Video aus dem Gerichtssaal hervor, das der Journalist Andrij Zaplijenko am Freitag, den 25. Juli, auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichte.

Der ehemalige Militäroffizier zeigte den Anwesenden seine Verletzungen und „die Folgen des Beschusses“ und fügte hinzu, dass er Tabletten nehme, „um zu überleben“.

„Teuer. Sonst werde ich sterben“, betonte er.

Der Militärangehörige behauptet, er habe die „Erlaubnis“ erhalten, ins Ausland zu reisen. Außerdem sei er auf eigene Kosten in die Türkei gereist, um sich von einem dortigen Chirurgen untersuchen zu lassen.

Auf dem Filmmaterial ist zu sehen, wie Borisov über den Angriff spricht, den er überlebt hat. Der ehemalige Militärkommandant sagte, er sei von Oberst Gudz mindestens sechsmal angeschossen worden.

Es ist wahrscheinlich, dass Borisov sich auf Walerij Gudzya bezog, einen Oberst der ukrainischen Streitkräfte, der mit dem Titel „Held der Ukraine“ ausgezeichnet wurde. am 12. März 2022 wurde der Oberst in der Region Luhansk bei der Abwehr einer russischen Invasion in der Ukraine getötet.