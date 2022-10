Ein ehemaliger Ministerpräsident wird verdächtigt, ein Korruptionssystem in der Hafenanlage von Odessa eingefädelt zu haben.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Nationale Amt für Korruptionsbekämpfung und die Spezialisierte Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung haben am Freitag, den 21. Oktober, berichtet, dass ein ehemaliger ukrainischer Abgeordneter verdächtigt wird, ein Korruptionsprogramm organisiert zu haben, um einen Schaden von 93,3 Mio. Hrywnja im Werk Odessa Prytovyy (das zu 99,57% dem Staat gehört) zu verursachen. Dies berichtete der Pressedienst des Nationalen Antikorruptionsbüros.

Laut dem Telegramm-Kanal NABU Daily von Oleg Novikov handelt es sich um den ehemaligen BPP-Abgeordneten Alexander Granovsky.

„Der Abgeordnete der VIII. Einberufung organisierte ein System, mit dem die Hafenanlage von Odessa Düngemittel an ein vorbestimmtes Unternehmen zu Preisen unter dem Marktwert verkaufte. Anschließend verkaufte das Unternehmen die Waren zu wettbewerbsfähigen Preisen an ausländische Unternehmen im realen Sektor der Wirtschaft weiter. Die physische Versorgung dieser Unternehmen wurde jedoch von der Odessa Portovy Zavod sichergestellt. Das System funktionierte von März bis Dezember 2015, wodurch Odyeskyy Prytovyyy Zavod etwa 93,3 Mio. Hrywnja an Einnahmen verloren hat“, so das Nationale Antikorruptionsbüro in einer Erklärung.

Im März 2020 wurde berichtet, dass vier Teilnehmer an dem System verdächtigt wurden: ein Treuhänder eines Ex-Nardep, der stellvertretende Direktor des Hafenbetriebs Odessa, der Leiter der Betriebsabteilung und der Eigentümer eines nicht ansässigen Unternehmens, das an dem Korruptionssystem beteiligt war.

Der Ex-Nardepeep-Treuhänder und der Eigentümer des an dem System beteiligten Unternehmens wurden auf eine Fahndungsliste gesetzt.

Was den Organisator des Systems selbst betrifft, so wurde er, da sein Aufenthaltsort nicht bekannt ist, in Abwesenheit über den Verdacht informiert…