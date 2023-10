Eine ältere Frau wurde bei dem Beschuss von Kizomys in der Region Cherson verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Heute, am 10. Oktober, hat die russische Armee ein Haus in Kizomys in der Region Cherson angegriffen – ein Anwohner wurde verletzt. Darüber berichtete der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Cherson.

„Die 74-jährige Frau konnte sich nach Cherson retten, wo sie einen Krankenwagen rief. Bei ihr wurden eine Gehirnerschütterung, Kopf- und Beinverletzungen diagnostiziert. Das Opfer wurde medizinisch versorgt. Sie lehnte es ab, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden“, heißt es in dem Bericht.

Russische Truppen haben am vergangenen Tag, dem 9. Oktober, 79 Mal die Region Cherson beschossen, vier Menschen wurden dabei verletzt.

Bei dem vorangegangenen Beschuss der Region Cherson gab es einen Toten und 18 Verletzte, darunter auch Kinder.