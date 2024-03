Eine Ölfabrik in Moldawien hat ihre Arbeit wegen eines Mangels an ukrainischen Sonnenblumen eingestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der größte Ölproduzent Moldawiens, Floarea Soarelui, hat seine Arbeit wegen eines Mangels an ukrainischen Sonnenblumen eingestellt. Dies berichtet die lokale Ausgabe von NewsMaker.

Das Werk kann nicht genügend Sonnenblumenkerne auf dem lokalen Markt kaufen und kann auch nicht importieren, weil der im Herbst 2023 eingeführte Mechanismus für Importlizenzen praktisch nicht funktioniert.

„Wir haben im Januar 2024 die Arbeit für 20 Tage eingestellt, jetzt steht das Werk in Balti wieder still, ebenso wie das Donauölwerk in Giurgiulesti. Wir können nicht genug Sonnenblumenkerne auf dem moldawischen Markt kaufen. Im Januar 2024 haben wir versucht, das Recht zu erhalten, Saatgut aus der Ukraine zu importieren, aber die Fachkommission des Landwirtschaftsministeriums hat uns keine Lizenz erteilt“, sagte die Direktorin des Werks, Stela Ostrovetschi.

Ihr zufolge kann das Unternehmen mehr als 1.000 Tonnen Sonnenblumenkerne pro Tag verarbeiten. Um weiterarbeiten zu können, benötigen sie größere Mengen, die sie in Moldawien nicht kaufen können.

„Nach unseren Schätzungen gibt es nur noch etwa 100.000 Tonnen Sonnenblumenkerne auf dem Markt. Einige Landwirte wollen jetzt nicht zum Marktpreis verkaufen, sondern das Saatgut aufbewahren, in der Hoffnung, dass die Preise im Sommer steigen werden“, fügte Ostrovetschi hinzu.

Gleichzeitig behauptet der Bauernverband, dass es auf dem moldawischen Markt reichlich Sonnenblumen gibt, und wirft den Verarbeitern vor, keine realen Preise anbieten zu wollen und zu versuchen, die Bedingungen zu diktieren.