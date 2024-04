Eine Aufsichtsbehörde in Polen hat mehr als 7 Tonnen ukrainisches Speiseeis zurückgewiesen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die polnische Handelsinspektion für die Qualität von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln (IJHARS) in Poznan hat entschieden, dass eine Charge Speiseeis in Tüten mit einem Gewicht von 7,13 Tonnen, die aus der Ukraine importiert wurde, nicht auf den polnischen Markt gelangen darf. Dies teilte die Aufsichtsbehörde am Montag, den 15. April in X mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung aufgrund einer falschen Etikettierung getroffen wurde.

Zuvor, am 12. April, hatte IJHARS den Zugang zum polnischen Markt für zwei aus der Ukraine eingeführte Chargen Biskuit mit einem Gesamtgewicht von 10,55 Tonnen und am 9. April für drei Chargen ukrainischer Baranoks mit einem Gesamtgewicht von 5,34 Tonnen verboten. In Lublin wurden drei Partien ukrainisches Speiseeis mit einem Gesamtgewicht von 8,48 Tonnen beschlagnahmt, weil es aufgetaut war.

Anfang April verkündete die polnische Handelsinspektion die höchste Geldstrafe in ihrer Geschichte in Höhe von 1,5 Mio. Zloty (ca. 380.000 Dollar), die gegen ein Importunternehmen verhängt wurde, weil es 11.500 Tonnen technischen Raps und Futterweizen aus der Ukraine als Fälschungen auf den polnischen Markt eingeführt hatte, weil sie als Lebensmittel weiterverwendet werden sollten.

Außerdem wurde beschlossen, die Einfuhr einer Charge von 57,66 Tonnen Tomatenmark aus der Ukraine wegen Schimmelbefalls zu verbieten.