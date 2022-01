Eine Frau im Gebiet Charkiw hat ihre neugeborene Tochter erwürgt und in eine Toilette geworfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Charkiw brachte eine 18-jährige Bewohnerin des Dorfes Bezruky diese Woche zu Hause ein Mädchen zur Welt, das sie einen Tag später erwürgte und in eine Abwassergrube in ihrem Hof warf. Dies teilte die Nationale Polizei am Samstag, den 29. Januar, mit.

„Ich habe ihr Mund und Nase zugedeckt. Sie hat nicht geweint. Sie wurde sofort still und das war’s“, erzählte sie den Gesetzeshütern.

Ihr 25-jähriger Ehemann, der das Baby zur Welt brachte, gab an, sie habe das Baby in seiner Abwesenheit dem Sozialdienst übergeben.

Der schreckliche Fund wurde von der Schwiegermutter des Täters entdeckt und am Freitag, den 28. Januar, bei der Polizei gemeldet.

Ein Ermittlungsteam der Bezirkspolizeibehörde Nr. 3 von Charkiw begab sich zu der Adresse. Die Polizisten untersuchten den Tatort und stellten Beweismittel sicher.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Familie bereits ein älteres Kind hat, das noch keine zwei Jahre alt ist.

Die Frau wurde verdächtigt, eine Straftat im Sinne des Artikels über vorsätzliche Tötung (Artikel 115 Absatz 2 Teil 2 des Strafgesetzbuchs der Ukraine) begangen zu haben. Das Höchststrafmaß nach diesem Artikel beträgt 10 bis 15 Jahre Freiheitsentzug.

Die Frage der Auswahl einer Präventivmaßnahme gegen den Täter wird derzeit geprüft…