Eine Granate explodierte im Hof eines Abgeordneten in Mukatschewo

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Dienstagabend hat ein Unbekannter eine Granate in den Hof eines Abgeordneten des transkarpatischen Regionalrats in der Stadt Mukatschewo geworfen. Dies meldete die Nationale Polizei am 23. Januar.

Es wird angegeben, dass heute gegen 4:00 Uhr auf der Hauptkonsole der zentralen Überwachung der Sicherheitspolizei ein Signal „Alarm“ aus einem Privathaus in Mukatschewo eingegangen ist.

Eine Polizeieinheit traf am Tatort ein. Es stellte sich heraus, dass der Eigentümer des Hauses – ein Abgeordneter des transkarpatischen Regionalrats – der Besitzer war. der Wachmann hatte den „Alarmknopf“ gedrückt, als er eine Explosion im Hof hörte.

Später trafen Ermittler und Kriminalisten am Tatort ein. Es stellte sich heraus, dass eine unbekannte Person eine Granate in den Hof geworfen hatte. Infolge der Explosion wurde niemand verletzt.

Die Ermittler stufen den Vorfall als vorsätzliche Beschädigung fremden Eigentums ein, begangen durch eine Explosion (Teil 2 des Artikels 194 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 15. Dezember in den Vorkarpaten im Gebäude des Gemeinderats von Keretsky ein Abgeordneter während der Sitzung drei Granaten explodieren ließ. Die Explosionen verletzten 23 Menschen, darunter den Verdächtigen. Später starben zwei Opfer der Granatenexplosion an ihren Wunden.