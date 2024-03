Mehr als 50 Provokateure in Warschau nach Bauernprotesten festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Warschau wurden 55 Provokateure festgenommen, die die Polizei angegriffen hatten, nachdem die Organisatoren der Bauernproteste das Ende der Aktion angekündigt hatten. Dies meldet das polnische Innenministerium.

Nach Angaben des Leiters des polnischen Innenministeriums, Marcin Kierwinski, verhielten sich 26 Täter besonders aggressiv. Etwa die Hälfte von ihnen befand sich in einem Zustand starker alkoholischer Intoxikation.

Der Minister sagte, dass es „zwei Gruppen gab: protestierende Landwirte und eine Gruppe von Hooligans, die die Polizei angegriffen haben und dies absichtlich taten“.

Er fügte hinzu, dass „die Polizei, die sich während der gesamten Demonstration sehr zurückhaltend verhielt, auf das Verhalten der Hooligans reagierte, um die Sicherheit zu gewährleisten.“

Nach Angaben des Innenministers wurden 14 Polizisten bei Zusammenstößen mit Demonstranten verletzt. Einer von ihnen hat eine schwere Kopfverletzung und liegt im Krankenhaus. Vier Demonstranten wurden nach dem Einsatz von Tränengas durch die Polizei behandelt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 6. Februar polnische Landwirte in Warschau protestierten und auch weiterhin Kontrollpunkte an der Grenze zur Ukraine blockierten.