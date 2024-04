Eine Gruppe von russischen Drohnen ist in den ukrainischen Luftraum eingedrungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainische Luftwaffe hat eine Gruppe russischer Drohnen gemeldet, die von Nordosten her in den Luftraum unseres Landes eingedrungen sind. Über die Gefahr am Donnerstag, den 4. April, schreiben die PS Streitkräfte der Ukraine in Telegram.

Überwachungskanäle berichten, dass die Drohnen in Richtung der Region Charkiw unterwegs waren.

„Eine Gruppe von Shaheds aus dem Nordosten im Bezirk Bogodukhov der Region Charkiw“, schrieb der Telegram-Kanal Why Alert/Radar.

Danach änderten die Drohnen ihren Kurs auf Poltavshchina.

Inzwischen wird in den Regionen Sumy und Charkiw Alarm geschlagen. Das Militär bittet darum, ihn nicht zu ignorieren und sich gegebenenfalls in Sicherheit zu bringen.

Bei einem weiteren Angriff der Ukraine wurde die Sport- und Trainingsbasis Dnipro-1 getroffen. Wir werden feststellen, dass in der Nacht des 2. April das Terrorregime mit Drohnen „shahed“ die Stadt Dnipro angegriffen hat.

Wir werden daran erinnern, dass die Russische Föderation am 1. April Krywyj Rih mit Raketen beschossen hat. Im Waldgürtel brach ein Feuer aus und in benachbarten Häusern wurden Fenster eingeschlagen.