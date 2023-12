Eine Ladung von Lastwagen ist per Bahn nach Polen gereist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrsalisnyzja hat den ersten Containerzug mit Lastwagen, die aufgrund der Blockade durch polnische Spediteure an der Grenze warten mussten, nach Polen geschickt. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am 7. Dezember mit.

Der erste Zug besteht aus 23 Plattformen, auf denen 13 Zugmaschinen mit Sattelanhängern verladen wurden.

Der Zug verkehrt auf der Strecke Sknilov (Ukraine) – Slavków (Polen). Die Zoll- und Grenzabfertigung der Fracht findet am Eisenbahngrenzübergang Izov – Grubeshev statt.

Auf dem Rückweg werden ähnliche Flüge organisiert. Vom Bahnhof Slavków aus fahren die Lastwagen über die Autobahn zu ihrem Ziel. Die Lkw-Fahrer erreichen die Bahnsteige mit dem Bus.

Das Unternehmen hat vierzehn Tage lang an dem Projekt gearbeitet. Es müssen noch die formalen Probleme beim schnellen Überqueren der polnischen Grenze gelöst werden – Ukrsalisnyzja arbeitet daran, den Prozess zu beschleunigen.

Um einen Lkw zu bestellen, der mit einem Gegenzug aus der Ukraine transportiert werden soll, sollten Sie sich an die Niederlassung Liski des Transport Service Centers von Ukrsalisnyzja JSC wenden, und in der Gegenrichtung an UZ Cargo Poland.