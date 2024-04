Eine Rettungsaktion in Dnipro ist abgeschlossen: eine weitere Leiche wurde unter den Trümmern hervorgeholt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Rettungskräfte haben in der Nacht die Leiche eines toten Mannes unter den Trümmern eines mehrstöckigen Gebäudes in Dnipro befreit. Die Rettungsarbeiten sind abgeschlossen. Darüber berichtet am 20. April das Ministerium für Innere Angelegenheiten der Ukraine.

Insgesamt wurden durch den russischen Angriff in der Stadt drei Menschen getötet, 24 – verletzt. Die Einheiten des staatlichen Rettungsdienstes haben 12 Menschen gerettet. Weitere 51 Menschen erhielten Hilfe von den Psychologen des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen.

Insgesamt acht Menschen, darunter zwei Kinder, wurden in der Region durch die russischen Angriffe am 19. April getötet. 34 Menschen wurden verletzt, darunter ein Kind.

Wir möchten daran erinnern, dass die russischen Truppen in der Nacht des 19. April einen massiven Raketenangriff auf den Dnjepr und die Region gestartet haben. In Dnipro wurden ein fünfstöckiges Wohngebäude, ein Bahnhof und zwei Infrastruktureinrichtungen beschädigt.

Krywyj Rih, Sinelnikovo und Pawlohrad wurden ebenfalls von den Russen getroffen. Auch dort gibt es Opfer und Verwundete.

Am Samstag, den 20. April, hat Dnipro einen Trauertag für die bei dem russischen Angriff am Morgen Getöteten ausgerufen.