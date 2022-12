Eine russische MiG verbrannte in Weißrussland - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 25. Dezember verbrannte eine russische MiG-31K, die Kynzhal-Raketen tragen kann, auf dem Gebiet des weißrussischen Flugplatzes Machulischy, berichtet Belaruski Hayun.

„Der Überwachungsgruppe liegen Informationen vor, dass heute, am 25. Dezember, das Triebwerk einer MiG-31K der russischen Luftwaffe auf dem Flugplatz in Machulischy Feuer gefangen hat“, heißt es in dem Bericht.

Das Kampfflugzeug ist außer Betrieb und wird in naher Zukunft nicht fliegen können.

„Was ist das, wenn nicht ein tsud na Kalyady? (Was ist das schon, wenn nicht ein Weihnachtswunder?)“ – erkundigte sich der weißrussische Gajun scherzhaft…