Eine schwangere Frau wurde bei einem Autounfall in der Region Kiew getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Beim Zusammenstoß zweier Autos in der Nähe des Dorfes Hrebenka in der Region Kiew wurde eine 29-jährige schwangere Frau getötet. Dies meldete die Polizei in der Region am Sonntag, den 30. Januar.

„Der Fahrer des Wagens Lada 2121 war 28 Jahre alt, neben ihm saß seine 29-jährige schwangere Frau. Sie starb, bevor die Sanitäter eintrafen. Die Retter mussten die Frau mit Spezialausrüstung herausziehen“, hieß es.

Ein 31-jähriger Mazda-Fahrer, bei dem es sich um einen Bankangestellten handelte, stand nach dem Unfall unter Schock.

Alle Unfallbeteiligten waren in Kiew wohnhaft, und bei keinem der Fahrer wurde Alkohol festgestellt…