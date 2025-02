Eine schwelende Zelle bleibt nach dem "Schahed"-Angriff im AKW ChNPP

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Kernkraftwerk Tschernobyl (ChNPP) gibt es nach dem russischen Drohnenangriff immer noch eine schwelende Zelle im Schutzraum der Anlage. Dies meldete der Staatliche Katastrophenschutz am Samstag, den 22. Februar.

„Rettungskräfte des Staatlichen Katastrophenschutzes führen Arbeiten zur teilweisen Öffnung der Schutzraumstrukturen und zur Beseitigung einer Schwelzelle auf der Nordseite des Bogens durch“, heißt es in der Meldung.

Die ständige Überwachung erfolgt mit Hilfe von Drohnen mit Wärmebildkameras und mit Hilfe von tragbaren Wärmebildkameras.

Die Agentur versicherte, dass die Hintergrundstrahlung am Industriestandort des Kernkraftwerks Tschernobyl innerhalb normaler Grenzen liegt und keine Gefahr für die Bevölkerung besteht.

Erinnern Sie sich, am 14. Februar schlugen die Russen einen „Schahed“ im Schutzraum des KKW Tschernobyl ein. Danach sprachen Experten von der Wahrscheinlichkeit des Austretens radioaktiver Stoffe. Der Schaden an der Anlage mit einer Fläche von etwa 15 Quadratkilometern ist durchgehend vorhanden. Die Löscharbeiten an der Füllung der Außenverkleidung des Gewölbes der Ummantelung sind noch im Gange.