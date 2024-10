In einem Teil der Region Poltawa wurde eine Quarantäne verhängt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zehn Schweine starben in einem privaten Bauernhof im Dorf Milovidovka, Bezirk Krementschuk.

Die Afrikanische Schweinepest wurde in der Region Poltawa nachgewiesen. Daraufhin wurde in vier Dörfern eine Quarantäne verhängt, berichtete die regionale Abteilung des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen am Samstag, den 12. Oktober.

Es wird angegeben, dass in einem privaten Bauernhof im Dorf Milovidovka, Bezirk Krementschuk, 10 Schweine verendet sind. Spezialisten des Labors des Staatlichen Dienstes für Veterinärmedizin stellten fest, dass die Tiere das Virus der Afrikanischen Schweinepest hatten.

Gleich am nächsten Tag, dem 11. Oktober, wurde für das Dorf Milovidovka und drei nahe gelegene Dörfer – Gorislavka, Korzhevka und Olefirovka – eine Quarantäne für 40 Tage verhängt.

Außerdem wurden in acht Siedlungen Schutz- und Überwachungszonen eingerichtet. Dabei handelt es sich um die Dörfer Mirny, Valna, Panovka, Rokito-Donovka, Mayborodovka, Paschenovka, Yelka und Pogrebovskaya.

Wir möchten daran erinnern, dass im Bezirk Beryslaw im Gebiet Cherson das Virus der Afrikanischen Schweinepest entdeckt wurde. Die Antiseuchenkommission hat vorrangige Maßnahmen zur Ausrottung der Seuche festgelegt.