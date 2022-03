Bei einem versuchten Angriff auf Kiew verloren die Besatzer eine Abteilung eines Panzerregiments

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es ist der 25. Tag des Krieges – bei einem weiteren Angriffsversuch auf Kiew haben die russischen Besatzer eine kombinierte Abteilung des 6. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Sonntag, den 20. März, mit.

Die Militärkommissariate des Kuban, der Region Primorje, des Gebiets Jaroslawl und der Regionen des Föderationskreises Ural führen eine verdeckte Mobilisierung durch, um die Verluste der Einheiten auszugleichen. Die Bevölkerung dieser Regionen ist nicht bereit, sich am Krieg zu beteiligen, und es gibt massenhaft Fälle von Dienstverweigerung.

In einigen Gebieten im Bezirk Browary sind die feindlichen Einheiten nach wie vor von der Versorgung mit Treibstoff und Nahrungsmitteln abgeschnitten.

Auch während des Besuchs des Chefs der libyschen Nationalarmee, Khalif Haftar, in Moskau wurden Vereinbarungen getroffen, libysche „Freiwillige“ in die Ukraine zu schicken, um auf russischer Seite am Krieg teilzunehmen. Die Verlegung von Militärsöldnern wird wahrscheinlich auf Kosten des privaten Militärunternehmens Liga (ehemals Wagner) mit Flugzeugen der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte durchgeführt werden.

Unterdessen geht die Mobilisierung in Teilen der Regionen Donezk und Luhansk weiter. Die Leitung von Fachhochschulen und Instituten ruft Studenten ab 18 Jahren zur sogenannten Registrierung auf. Die meisten Mobilisierten haben keine Erfahrung und keinen Wunsch, an Kampfhandlungen teilzunehmen. Außerdem ist ihre Ausrüstung veraltet.

Schließlich haben die russischen Propagandisten begonnen, die russische Bevölkerung auf einen längeren Krieg vorzubereiten, indem sie angeblich den Erfolg der so genannten „militärischen Sonderoperation“ anpreisen und öffentliche Veranstaltungen zur Unterstützung des Krieges gegen die Ukraine abhalten…