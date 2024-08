In einigen Gebieten von Donetschyna wird die Ausgangssperre für 16 Stunden gelten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Je nach Entfernung zur Front gelten in den Gebieten zwei Ausgangssperren.

In der Region Donezk werden ab dem 12. August neue Ausgangssperren in Kraft treten. In einigen Gebieten wird sie für 16 Stunden gelten. Dies teilte die regionale Militärverwaltung von Donezk mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass je nach der Entfernung zur Front in den Gebieten zwei Ausgangssperren gelten werden:

in Siedlungen, die mehr als 10 Kilometer von der Frontlinie entfernt sind, von 21:00 Uhr bis 05:00 Uhr; * in Siedlungen, die bis zu 10 Kilometer von der Frontlinie entfernt sind, von 17:00 Uhr bis 09:00 Uhr. Eine lange Ausgangssperre wurde insbesondere in den Städten Wuhledar, Hirnyk, Krasnogorovka, Mirnograd, Novogrodovka, Selidovo, Ukrainsk, Sewersk, Tschassiw Jar, Torezk, sowie in vielen Dörfern der Bezirke Wolnowacha, Pokrovsk, Kramatorsk und Bachmut verhängt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass durch den Beschuss von Kostjantyniwka durch die Russen 14 Menschen getötet wurden.