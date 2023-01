Die Einwohner von Tschernihiw werden vor Schüssen gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Tschernihiw wird das Militär am Abend des 4. Januar eine Schießübung am Stadtrand abhalten. Die Anwohner werden dringend gebeten, Ruhe zu bewahren. Dies berichtet OK Sever.

„Heute Abend von 17:00 bis 20:00 Uhr finden auf dem Übungsplatz am Stadtrand nächtliche Schießübungen mit automatischen Handfeuerwaffen statt“, heißt es in dem Bericht…