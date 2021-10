Nadzep erklärt Poljakow für ermordet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Abgeordnete der Partei „Diener des Volkes“, Anna Skorochod, die Zimmergenossin des toten Anton Poljakow war, hat erklärt, dass er ermordet wurde. Dies berichtete UP am 31. Oktober unter Berufung auf die Sendung von Ukraine 24, in der Skorokhod sprach.

„Ich fühle mich sehr unwohl bei all dem Dreck, der aufgewirbelt wird, und dem Unsinn, der verbreitet wird, auch von den Strafverfolgungsbehörden, der nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Ich möchte dem ganzen Land offen und freimütig erklären, dass Anton Poliakoff ermordet wurde“, sagte sie.

Der Abgeordnete behauptet, Poljakow habe nie Drogen genommen.

„Ich kann Ihnen offen und deutlich und mit 100-prozentiger Sicherheit versichern, dass Anton, egal in welcher Situation er sich befand, niemals zu Drogen gegriffen hätte“, sagte sie.

Skorokhod behauptete auch, dass sie die Strangulationsmale an Poljakows Körper gesehen habe.

„Aus irgendeinem Grund erklärt niemand die Strangulationsfalte an seinem Hals, die er hatte, ich habe sie persönlich gesehen – und an dem Tag, als ich in die Leichenhalle in Kiew ging, habe ich sie in Tschernihiw gesehen. Aus irgendeinem Grund gibt uns die Polizei hier keine Erklärung dafür, was die Furche an Antons Hals war. Nur Leute, die nichts von der Sache verstehen, können von einer Kette und anderem Unsinn reden. Ich bin sicher, dass es sich um ein Erstickungszeichen handelt“, sagte sie.

Sie bestreitet auch die Behauptung des stellvertretenden Innenministers Jewgeni Enin, sie habe früher die Meinung geäußert, Poliakoŭ sei aus eigenem Antrieb gestorben. Nach Angaben von Skorokhod wurde sie im Fall des Todes von Poljakow nie befragt.

„Sie kamen nicht in unser Haus, sie fragten mich nicht nach seinen persönlichen Gegenständen, ich wurde zu keinem Zeitpunkt verhört. Ich wurde nur vor dem Leichenschauhaus befragt, aber ich war in einem solchen Zustand, dass es nichts zu befragen gab. Aber es gab nie ein Verhör, wie Yenin sagt“, sagte der Abgeordnete.

Skorokhod sagte, sie werde „auf die Wahrheit drängen, dass Anton Poljakow ermordet wurde“. „Und wie er getötet wurde und wer ihn getötet hat – ich denke, Sie und ich werden es herausfinden“, sagte der Abgeordnete.

Skorokhod sagte auch, dass sie und Poljakow verlobt seien und an seinem Geburtstag heiraten würden…