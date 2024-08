Den Einwohnern von Mirnohrad bleiben nur noch wenige Tage, um die Stadt zu evakuieren - Städtische Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Apotheken und Geschäfte in der Stadt werden geschlossen, und es wurde beschlossen, Unternehmen und Einrichtungen zu evakuieren.

Die Einwohner von Mirnohrad in der Region Donezk wurden gewarnt, dass sie nur noch wenige Tage Zeit haben, die Stadt zu evakuieren. Dies erklärte am Montag, den 19. August, der amtierende Leiter der MVA von Mirnohrad, Igor Tretjak, in einer Sendung von Radio Liberty.

Ihm zufolge sind Apotheken und Geschäfte in der Stadt geschlossen, die Evakuierung von Unternehmen und Einrichtungen wurde beschlossen. Auch in Mirnograd gibt es eine verschärfte Ausgangssperre: von 15:00 bis 11:00.

„Mirnograd bleiben nur noch ein paar Tage, vielleicht ein, zwei oder drei Tage. Denn wir spüren bereits am dritten Tag auch Artilleriebeschuss“, bemerkte Tretiak.

Er forderte alle Bewohner der an die Front angrenzenden Gebiete auf, die Evakuierung nicht zu verzögern. Dies gilt insbesondere für Familien mit Kindern und immobilen Angehörigen.