Ein Eisenbahner, der für den Feind arbeitet, wurde in Cherson festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Cherson wurde der so genannte „Leiter“ eines von den Invasoren illegal gegründeten Eisenbahntransportunternehmens festgenommen. Dies berichtet das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine.

„Der so genannte ‚Leiter des interregionalen Unternehmens der Chersoner Eisenbahn‘ wurde entlarvt. Sie leitete das illegal gegründete Unternehmen auf Anweisung der Besatzungsbehörden im April 2022. Nach Angaben der Ermittler hat die Pseudobeamtin in ihrer Funktion die Besatzungsverwaltung beim Transport von Waren unterstützt“, heißt es in der Erklärung.

Es wird berichtet, dass die Frau bei Versammlungen zur Unterstützung der Besatzungsbehörden aufgerufen hat. Den Mitarbeitern des Unternehmens wurden die Gehälter in russischen Rubeln gezahlt.

„Darüber hinaus war sie an der Umsetzung eines Beschlusses der Besatzungsbehörden beteiligt, die sich im Juni 2022 das bewegliche und unbewegliche Eigentum des Unternehmens, das der SE Ukrsalisnyzja gehörte, aneigneten. Die Strafverfolgungsbehörden haben die Frau in Cherson festgenommen, sie wurde wegen des Verdachts der Unterstützung des Aggressorstaates (Teil 1 des Artikels 111-2 des Strafgesetzbuches der Ukraine) angezeigt“, berichtete das Büro des Generalstaatsanwalts…